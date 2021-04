Garlando: “Zhang merita i coriandoli. Oggi l’Inter è tornata alle sue origini”

Luigi Garlando sottolinea i meriti della famiglia Zhang e del presidente Steven nel ritorno ad alti livelli del club nerazzurro

Luigi Garlando, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha voluto riconoscere i meriti della famiglia Zhang e, in particolare, del giovane presidente Steven: "Steven Zhang era annunciato a Milano per domani, poi per oggi. È arrivato ieri. Ha fretta di andare incontro alla festa, come tutto il mondo Inter. Nell'anno in cui il club ha rinfrescato il logo e radicato il nome alla città (Fc Internazionale Milano), vincerà lo scudetto un presidente di Nanchino, nato a 9 mila chilometri da piazza Duomo. Il primo presidente straniero a far trionfare l'Inter in Serie A.