Ex pres. Barça: “Lautaro farebbe comodo a tutti. Messi all’Inter? Lo conosco e secondo me…”

Intervistato da TMW, Joan Gaspart, ex presidente del Barcellona, ha toccato anche alcuni argomenti caldi di mercato sull’asse Inter-Barça. In primo piano i nomi di Lautaro Martinez e Lionel Messi:

LAUTARO – “Parliamo di un attaccante tra i più interessanti in prospettiva… Lautaro farebbe comodo a tante squadre, ma in questo momento gli introiti economici delle società calcistiche si sono ridotti nettamente e non è facile quindi portare avanti delle trattative che richiedano un esborso così importante. Come, appunto, nel caso di Lautaro“.

MESSI – “Per me Messi all’Inter è un sogno impossibile. Conosco bene Leo, fui proprio io a portarlo al Barça nel 2000. Allora era ‘solo’ un giovane pieno di talento, oggi è il miglior calciatore del mondo. Lui e la sua famiglia stanno benissimo a Barcellona e sono convinto che non se ne andranno. Messi chiuderà la carriera al Barça, il club della sua vita. Leo è un uomo molto intelligente oltre ad essere un campione. Al massimo, quando sarà ormai in procinto di appendere gli scarpini al chiodo, tenterà un’ultima esperienza in un calcio minore come quello cinese. Ma secondo me gli restano ancora altri 3-4 anni ad altissimi livelli. È sempre il più forte di tutti, uno dei miei orgogli più grandi“.

(Fonte: TMW)