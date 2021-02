Gasperini: “Se arbitri non riconoscono contrasti cambino mestiere, non serve ingegnere Nasa”

Dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di finale con il Real Madrid, il tecnico dell'Atalanta ha parlato a Sky Sport dell'espulsione di Freuler

"C'è amarezza per non aver potuto giocare una partita attesa. La nostra soddisfazione era giocare col Real, così è stata rovinata. È venuta fuori un altro tipo di partita. Qualificazione? Basta andare a vincere a Madrid, abbiamo solo un risultato a disposizione. Questa partita pesa, speravamo in un altro risultato. Ilicic? Bisognava portare il risultato in porto. 0-0 sicuramente buon risultato, ora siamo un po' amareggiati, ma ci riprendiamo. Loro hanno un tasso tecnico enorme, ma sarebbe stata un'altra partita. Lo spirito della gara era un altro. Abbiamo difeso bene, peccato perché è stata rovinata la partita. È un suicidio al calcio. Non possiamo avere arbitri che non hanno giocato a calcio e non sanno riconoscere un contrasto. Si parla di contatto, ma si vede, se non si capisce questo facciano un altro mestiere o facciano arbitrare chi gioca a calcio. Non è la scienza dei missili, non bisogna essere ingegneri della Nasa per capire queste cose. Quella di stasera è clamorosa. Hanno i mezzi televisivi, tutto di più, ma neanche di fronte alle immagini... Questo anche nel nostro campionato, dove ci sono 100 falli a partita. Zapata sembra più una contrattura".