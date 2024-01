Gasperini: “VAR mezzo straordinario se usato bene, ma è una guerra tra arbitri e varisti”

Gian Piero Gasperini , dopo aver eliminato con l'Atalanta il Milan dalla Coppa Italia, ha commentato la sua espulsione durante la partita: «L’episodio per cui sono stato espulso? Ho da dire poco, mi sembra molto evidente. Il Var è un mezzo straordinario se usato bene, ma qui sta diventando una guerra tra varisti e arbitri. Non si capisce chi arbitra e questo è un problema grosso perché c’è una disparità di interventi, non c’è certezza. Lì ho chiesto di andare al Var», ha sottolineato l'allenatore.

«E poi devo dire che Di Bello è un gran maleducato, noi abbiamo una storia con lui e con Valeri che era al Var. Ma io a fine di ogni partita azzero e cancello tutto. Lui prima della partita mi è passato davanti e non mi ha neanche salutato. Non è obbligato ma è un maleducato. Voi se andate indietro negli anni con Valeri e Di Bello c’è una casistica enorme con l’Atalanta. Detto questo io azzero sempre e dalla prossima riparto da capo. E non ho mai detto di non far venire arbitri, per me ci possono arbitrare tutti», ha aggiunto il tecnico dei bergamaschi.