Gasperini: “A Zaniolo chiedo di entrare più nell’area. Cuadrado a sinistra…”

Perché Samardic rientrava bene con il suo sinistro da destra, poi ho messo Cuadrado in difesa con De Roon, ma è stata l'evoluzione della partita nel secondo tempo. Siamo partiti con cinque attaccanti, poi sono entrati Zaniolo e Pasalic e Cuadrado è diventato terzo di destra, De Roon terzo di sinistra. C'erano Lookman, De Ketelaere, Zaniolo, Samardic. Dovevamo avere anche equilibrio per non prendere contropiede, abbiamo tenuto un equilibrio importante. Ci è mancata qualità nell'ultimo passaggio, nel liberare il compagno, nel cross, nell'ultimo passaggio. Qualche pallone poi perso malamente, quello sì. Però la squadra ha battagliato e ha fatto una buona gara, nel primo tempo sicuramente e poi fino alla fine. Poi in alcune situazioni siamo stati sfortunati.