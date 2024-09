Intervenuto nel corso della trasmissione nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte, Massimo Paganin ha parlato della lotta scudetto. "Inter e Napoli le favorite per lo scudetto? Il Napoli deve eliminare un gap di 41 punti dai nerazzurri, però si può ripartire dalla mentalità dello scudetto di due anni fa e poi c’è il lavoro di Conte che conta eccome. In più il Napoli ha meno gare da giocare".

"E questo favorisce Conte che, specie al primo anno ha bisogno di lavorare molto con i calciatori, sia dal punto di vista tecnico-tattico che mentale. In assoluto il Napoli può essere quell’outsider che lotta sino alla fine per il titolo. Le parole di Giuntoli? Come fanno spesso alla Juve spostano la pressione sulle spalle degli altri per sottrarne un po’ da se’ stessi. La Juve parte sempre per vincere e quindi è nel lotto delle squadre in lizza per lo scudetto".