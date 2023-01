Atalanta, Gasperini: “Noi ancora distanti dalle big. Ma con la Juventus…”

In vista della gara di campionato coi bianconeri: "Scalvini ha una botta sul ginocchio cui aveva già avuto problemi al tendine, Zapata non so se abbia uno stiramento ma non credo sia recuperabile per domenica", continua Gasperini. Che sulla punta colombiana ha una precisazione da fare: "A me danno fastidio le voci di mercato su Zapata. Fino a due settimane fa, guai a vedere l'uno o l'altro. Da quando invece c'è Hojlund in auge sembra che lo prendano tutti. Non so cosa succederà in questi dieci giorni, ma ho molto rispetto per Duvan: non si diventa da intoccabili a cedibili ogni quindici giorni"