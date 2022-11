Atalanta-Inter, la probabile di Gasperini: ritornano i titolari, ci sono due dubbi in avanti

La sconfitta contro il Lecce, complice anche un turnover abbondante, ha portato critiche a Gasperini e così il tecnico dell'Atalanta riproporrà la miglior formazione possibile contro l'Inter. In difesa tornano Toloi, Demiral e Scalvini, con Maehle e Hateboer sulle fasce e la coppia Ederson-Koopmeiners in mediana. In avanti, ballottaggio Pasalic-Malinovskyi (il primo favorito) come trequartista alle spalle di Lookman e Hojlund, con Zapata al momento sfavorito sul giovane attaccante danese. Assenti, invece, per infortunio De Roon, Muriel e Zappacosta.