Gasperini: “Qualificazione più difficile. Scudetto? Atalanta già al piano più alto”

L'Atalanta perde 2-0 con il Milan , ma approda comunque in Champions League. Al termine della gara coi rossoneri, il tecnico dei bergamaschi Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Se penso a tutto l'anno solare, a partire da giugno che abbiamo iniziato a giocare, i quarti di Champions. Ci sono i trofei ma la qualificazione alla Champions è importante, ora abbiamo bisogno di riposare. Siamo stati bravi anche stasera, ma il Milan aveva questo traguardo da raggiungere. Noi siamo stati bravi a essere fuori dalla mischia. Quest'anno nessuno immaginava che l'Atalanta avrebbe potuto fare a meno di Gomez e Ilicic. Meno qualità ma siamo cresciuti, abbiamo fatto 90 gol. Questa qualificazione è stata durissima. Penso che l'Atalanta sia al piano più alto. Non ci tiriamo indietro, in questo momento è importante avere grande soddisfazione di quello che abbiamo. Non è facile rincorrere le grandi che hanno grandi disponibilità. Tra fare tanti utili e tanti debiti, è difficile".