Gasperini: “Momento importante del campionato. Atalanta anti-Inter? Non ci nascondiamo, ma…”

Intervenuto in conferenza alla vigilia della partita contro la Roma, Gasperini ha parlato anche delle ambizioni di scudetto dell'Atalanta

"Abbiamo bisogno di migliorare il nostro rendimento in casa, ci vuole una serie di vittorie per riuscire ad alzare la quota punti in casa, ma sono tutte statistiche, quel che conta è Atalanta-Roma. Sarà una gara di cartello è di valore, dove dobbiamo arrivare molto concentrati, non dobbiamo avere pensieri natalizi. È un momento molto importante del campionato. Noi anti-Inter? Fa parte di quello che viene detto e scritto, lo dicono gli altri. Noi abbiamo il nostro percorso in testa, che è semplice e immediato. Pensiamo alla Roma e a come vincere la partita, viviamo meno pensieri a lunga scadenza, non è un modo per nascondersi, ma è il modo per interpretare le gare".