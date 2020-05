Giampaolo Gasperini è tornato a parlare per l’ennesima volta dell’esonero all’Inter. “Sono stato cacciato perché io e la dirigenza non avevamo la stessa visione. Poi ho ricevuto un messaggio bellissimo da Guardiola che mi ha invitato a vedere gli allenamenti al Barcellona: era un momento duro della mia carriera e vedere un allenatore straordinario come Guardiola starmi vicino, la dice lunga sul tipo di persona che è. Mi ha reso molto felice”.

(Guardian)