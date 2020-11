Gasperini: “Tempi Nazionali un problema, neanche mi ricordo la gara con l’Inter”

Anche a Conte hanno chiesto in conferenza stampa se sui risultati fatti fino a qui ha pesato aver finito più tardi la stagione passata. Ne ha parlato pure Gasperini dopo la partita contro la Spezia. L’allenatore dell’Atalanta ha detto: «Semmai i tempi della pausa per le nazionali sono stati un problema: non è mai successo che i giocatori tornino nei club il venerdì per poi avere la partita il sabato. Ieri ho ritrovato otto calciatori e ne ho dovuti lasciare a casa quattro. Non mi ricordo nemmeno più la partita contro l’Inter e sono passate appena due settimane. Niente precampionato, soste per le nazionali a ritmi serrati. Così è difficile».

(Fonte: SS24)