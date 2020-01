Gasperini vs tifosi Viola: “Figli di put…a sono loro! Mia madre ha fatto la guerra per…”

Grandi polemiche dopo la vittoria della Fiorentina ai danni dell’Atalanta in Coppa Italia. Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, ha commentato così in conferenza stampa gli insulti ricevuti dai tifosi Viola durante il corso della gara: “Io non ho mai insultato nessuno, non è nella mia natura: oggi ero carico al massimo per la mia squadra ma mi sono preso più volte di “figlio di puttana”: mia madre ha fatto la guerra per dare diritto di parola a questi deficienti. Loro sì che sono “figli di puttana”. Questa è maleducazione e cafonaggine, non si può accettare”.

(FirenzeViola)