Gasperini: “Con i giovani non è come 6 anni fa. In estate avevo parlato di due strade…”

"Sei anni fa c'erano 28 giocatori in rosa e quando stavo per saltare puntai sui giovani. Adesso non è più lo stesso, se metto Hojlund devo togliere Zapata che fa il muso lungo e tutti me ne chiedono conto". Lo afferma Gian Piero Gasperini dopo la quarta sconfitta dell'Atalanta nelle ultime sei partite. "Situazioni come queste vanno risolte prima - spiega il tecnico nerazzurro -. In estate avevo parlato di due strade percorribili: rinforzare la squadra o puntare sui giovani. Se l'investimento è Hojlund, deve giocare. Se lo sono due del vivaio come Scalvini e Okoli, idem. Se compri Lookman e Soppy, devi dar spazio anche a loro".