Gasperini: “Inter forte ma poteva finire anche in pareggio. Primo gol? Sfortunati perché…”

"Abbiamo avuto un pizzico di fortuna ad inizio anno, nelle ultime partite abbiamo incontrato squadre forti ma oggi e col Napoli poteva uscire un risultato diverso. A Lecce abbiamo fatto male, in mezzo abbiamo vinto ad Empoli. Quando ci sono prestazioni come oggi, si può avere fiducia per il futuro"

"Sì, sono anche gol simili. Quello di Osimhen, quelli di oggi, realizzati dentro l'area piccola. Anche da situazioni di palla inattiva, indubbiamente abbiamo trovato squadre che sono forti in quello, Dzeko, Osimhen non segnano solo a noi. Abbiamo preso un po' di gol evitabili"

"Non coinvolge solo me direttamente, l'Atalanta ha avuto un nucleo di giocatori che è andato assottigliandosi, è un momento di transazione tra un rinnovamento deciso o di andare avanti così, è una scelta della società più che dell'allenatore, non so quali siano le priorità di quest'anno. Ho dato le strade possibili, bisogna essere insieme"