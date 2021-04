Gasperini: “Inter e Juve hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Siamo…”

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa. La volata per un posto in Champions è iniziata adesso come dice il tecnico dell'Atalanta: "Le partite con la Fiorentina sono state sempre difficili, sino a due anni fa era punto a punto con noi".

"Queste partite non sono decisive per chiudere, ma per restare in corsa. La volata è iniziata. La Juve rimane la Juve, è una squadra fortissima. Insieme all'Inter ha qualcosa in più rispetto alle altre. Il Napoli rimane ancora dentro, siamo in una fase importantissima, ma non così decisiva".