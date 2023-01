Gasperini: “Volevamo alzare i ritmi nel finale, l’Inter ha meritato. Demiral…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 1-0 rimediata contro l'Inter: "Sono mancate tante cose, abbiamo fatto una partita di difcitolà. Abbiamo subito molto, non siamo stati veloci e aggressivi. Sono tutte cose concatenate, vuol dire che non siamo riusciti a recuperare bene da sabato. Scalvini? Nella fase difensiva è stato bravo anche stasera, sa impostare, può giocare anche a centrocampo perchè ha resistenza e visione di gioco. Parliamo comunque di un ragazzo di 19 anni. Inizialmente c'era l'intenzione di stare più coperti e più bassi, per poi alzare i ritmi nell'ultima mezz'ora o ai supplementari. All'inizio è stato un po' così, abbiamo difesa con ordine, ma si vedeva fin da subito che la gamba non era quella giusta. L'Inter indubbiamente ha dei meriti, ha gamba, forza, tecnica, una grande squadra: contro queste squadre dobbiamo avere ritmi più veloci. Nonostante tutto potevamo andare anche in vantaggio, questo fa parte del calcio. Globalmente penso che sia un risultato giusto. A novembre in campionato avevamo fatto una gran garam oggi è stato diverso. Mi auguravo di ripetere quella prestazione, ma con un risultato diverso. Prendiamo atto di questo e facciamone tesoro, su questi ritmi facciamo fatica. La nostra è stata una scelta di far uscire maggiormente l'Inter da destra. Che giorni sono stati per Demiral? Bisognerebbe chiedere a lui".