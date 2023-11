Gasperini: “Inter la più forte, ha grande autostima. Un punto domani? Non firmo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha presentato così la sfida: “Negli ultimi anni è stata una tradizione non proprio positiva, questa partita. Non andrei troppo in là con le previsioni, siamo all’undicesima giornata, non dobbiamo guardare le prospettive future perchè ci sono tante gare da giocare. Giochiamo contro la più forte, sia per i risultati che le prestazioni, sia in campionato che in coppa. E’ un bell’appuntamento, anche noi siamo in un buon momento, una partita di cartello importante. Se siamo all’altezza della più forte? Lo vedremo in campo. Abbiamo fatto delle partite equilibrate, sia in campionato che in coppa, perse per episodi. A parte l’ultima dove siamo andati sotto nei primi minuti, poi siamo rientrati in gara.