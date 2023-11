Calhanoglu ha ‘cancellato’ Brozovic, ora è un’altra Inter: ecco la nuova missione di Inzaghi

L'Inter ha svoltato con Hakan Calhanoglu in cabina di regia. Prima Luciano Spalletti aveva trasformato Marcelo Brozovic in regista, nel lontano 2018. Poi il turco si è preso le redini della squadra, proprio quando il croato è stato a lungo ai box per infortunio. E da lì Simone Inzaghi non ha più avuto dubbi, come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport nel focus su Calha.

Brozovic non più indispensabile

"Dopo nove partite consecutive da regista, Inzaghi dovette fare a meno per la seconda gara di Brozovic, infortunatosi durante la sosta per le nazionali di metà settembre. Il primo esperimento post-croato, con il giovane Asllani contro la Roma il primo ottobre, andò male. Così per l’esame Champions contro il Barcellona il 4 ottobre 2022, ecco lo spostamento al centro di Calhanoglu, una mossa che ha cambiato la storia recente dell’Inter e la carriera del turco. Non solo in quel ruolo Calhanoglu decise la partita, dando il là al super percorso in Champions della squadra di Inzaghi, ma, di fatto, definì la fine della Brozovic-dipendenza. L'esplosione di Calhanoglu davanti alla difesa ha dato alla squadra di Inzaghi maggiore dinamismo e verticalità, una dimensione europea, e ha ovviamente portato Brozovic a passare più tempo in panchina e, di conseguenza, il club a non ritenerlo più centrale per il progetto, tant'è che l'estate scorsa è arrivata la cessione all'Al-Nassr.