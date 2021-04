Gasperini: “Il nostro obiettivo è il secondo posto, ne abbiamo le possibilità”

Alla vigilia di Atalanta-Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa

Alla vigilia di Atalanta-Bologna, Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Il tecnico indica l'obiettivo della sua squadra: "Siamo molto soddisfatti di quanto fatto, il nostro obiettivo è il secondo posto".

"Abbiamo la vera opportunità di puntare a questo, poi non so se ci riusciremo. Ma ne abbiamo le possibilità. Il Bologna è un'ottima squadra che ha messo in difficoltà tante formazioni. Gioca un calcio offensivo, con pericolosità. Se vuoi stare ad alti livelli devi superare anche questi ostacoli".