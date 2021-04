Gasperini: “Siamo rammaricati. La Champions? Sei partite non sono poche, la classifica…”

Le parole dell'allenatore nerazzurro al termine della gara contro la Roma

"Deluso da chi è entrato? Purtroppo non è sempre così scontato, loro sono andati in difficoltà per il fatto che siamo rimasti in 10. Fino a quel momento avevamo tenuto la partita a nostro favore. È innegabile che questa partita poteva e doveva essere chiusa. Il secondo posto? Ogni partita ha la sua storia, basta guardare quella di oggi. Le partite vanno giocate, noi oggi abbiamo fatto per certi aspetti un'ottima gara. Siamo rammaricati, abbiamo bisogno di stare attenti. Sei partite non sono poche, la classifica è cortissima, quindi 2 su 5 staranno fuori. La battaglia è serrata, abbiamo perso due punti questa sera".