Atalanta, Gasperini: “Abbiamo perso, ma sono soddisfatto. Stiamo crescendo”

Gian Piero Gasperini è molto soddisfatto della prestazione della sua Atalanta, nonostante la sconfitta per 2-1 in casa contro il Napoli di Spalletti. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

"Quando esci da questo tipo di partite, contro un grande Napoli, esci soddisfatto. Ho visto una grande crescita tecnica e atletica, ci dispiace aver perso: probabilmente non avremmo meritato di perdere, siamo stati anche un pizzico sfortunati. Nella prima parte della gara siamo andati bene, siamo passati in vantaggio sulla situazione meno limpida. Fino a quel momento le cose migliore le avevamo fatte noi, peccato aver preso gol quasi subito, siamo rimasti spiazzati. Al di là degli episodi, noi abbiamo fatto bene e io sono soddisfatto, ho visto dei ragazzi giovani che possono garantirci di fare bene per tutto il campionato".