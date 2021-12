Furia Gasperini: “Ma scherziamo? Follia il gol annullato. Ci facciano vedere che…”

Le dichiarazioni del tecnico al termine della gara persa contro la Roma

Battuta d'arresto per l'Atalanta battuta a Bergamo dalla Roma con un netto 4-1. Al termine della gara, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico: "Non è stata una gara facile perché la Roma chiudeva tutto quanto, noi abbiamo fatto degli errore ma anche cose buone. L'ennesimo gol preso a freddo ci ha messo in diffIcoltà come era successo con Villarreal o Milan. nell'arco della partita la squadra ha ripreso, aveva accorciato le distanze, nel secondo tempo stava giocando a una porta. Quell'episodio lì (il 2-2 annullato dal Var per fuorigioco, ndr) ha cambiato tutto, un episodio che io mi aspetto una spiegazione perché se Palomino l'ha toccata è in fuorigioco. È autorete di Cristante, Palomino mi ha detto che non l'ha toccata completamente".

"Ma scherziamo? Il Var ha 26 telecamere, ci facciano vedere che la tocca Palomino e nessuno parla. Al video come si fa a interpretare diversamente? L'arbitro ci ha detto che l'ha deviata Palomino e all'arbitro gliel'avranno detto dal Var. 2-2 a 20 minuti dalla fine, magari la Roma vince lo stesso, questo non si può sapere, però è un'altra partita con un'Atalanta in grande condizione in quel momento. È una follia, l'arbitro aveva dato il gol. Per l'ennesima volta ricambiamo il regolamento. Abbiamo sbagliato qualche appoggio, qualche tiro, secondo me anche per merito della Roma per come ha chiuso gli spazi. Questa roba qui però va spiegata, toglie credibilità, non scherziamo. Stiamo stravolgendo di settimana in settimana il regolamento. Gli arbitri vengano a spiegare, mettano la faccia come io che ho perso 4-1 e vengo qui a parlare. Qui ne va della credibilità del calcio".