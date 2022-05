Gasperini: “Milan forte, merita lo scudetto”. Poi abbandona l’intervista quando gli chiedono…

I tifosi dell'Inter speravano in un guizzo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini per avere maggiori speranze in ottica scudetto

Marco Macca

I tifosi dell'Inter speravano in un guizzo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini per avere maggiori speranze in ottica scudetto. Il Milan di Pioli, però, è uscito da San Siro con un 2-0 che porta i rossoneri a un solo punto dallo scudetto. Queste le considerazioni del tecnico dei bergamaschi:

"Il Milan indubbiamente è una squadra molto forte, merita questo scudetto. Anche l'Inter è forte, viaggiano insieme da tanto tempo. Ci abbiamo provato. L'Europa? Le chance sono quelle che dice l'aritmetica. Dobbiamo vincere l'ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Sono molto felice del nostro campionato, è stato uno dei più duri per noi. I ragazzi hanno dimostrato anche oggi di poter reggere a certi livelli. Gli episodi arbitrali? Grazie, arrivederci".

(Fonte: DAZN)