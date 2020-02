Gattuso: “L’Inter è una grande squadra, al San Paolo sarà difficile. Non è un caso che…”

Rino Gattuso a Inter TV dopo la vittoria contro l’Inter: “Un mese fa ci ha messo in grandissima difficoltà, l’Inter abbina grande fisicità a grande tecnica. Venire qui e stare in partita a lottare su ogni pallone non è facile, siamo stati bravi. Rimane che l’Inter è una grande squadra. Ci è andata bene i primi 90, ma al San Paolo sarà molto difficile. Non è un caso che l’Inter si trovi dove si trova. Ha preso giocatori di qualità, è difficile metterli nelle posizioni giuste. Sta facendo molto bene. Non ha solo la giocata sui due giocatori in area, non è facile giocare contro di loro. Siamo stati bravi, a tratti fortunati. E’ la partita che ho chiesto ai miei ragazzi”.

(Inter TV)