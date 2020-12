Repubblica – Inter-Napoli, gestione della panchina e tattica: le armi di Conte e Gattuso

Dopo la vittoria in rimonta contro il Cagliari, l’Inter è chiamata a dare un’altra risposta importante contro il Napoli. Da una parte Antonio Conte e dall’altra Gennaro Gattuso, due tecnici tanto simili quanto diversi in alcune situazioni. “Per entrambi, oltre alla grinta c’è di più: duelleranno con le armi della tattica e della gestione della panchina, potendo contare su rose folte, le più complete insieme a quella della Juve”, sottolinea Repubblica.

“L’Inter ha il miglior attacco della Serie A ed è specialista nelle rimonte nel finale. Il Napoli ha la miglior differenza reti della Serie A ed è andato a segno per sei volte con le teoriche seconde linee, subentrate a gara in corso. Chissà se anche oggi a decidere il risultato sarà la seconda partita, quella che comincia a metà del secondo tempo, in cui vince chi sa giocarsi meglio le cinque sostituzioni”.

“L’esclusione dalle coppe europee consente all’ex ct di sfruttare i giocatori che Zhang e Marotta gli hanno messo a disposizione. Oggi dovrebbe schierare l’Inter con il rodato 3-5-2, salvo poter girare in corsa la difesa a quattro, il famoso piano B”.

