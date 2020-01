Rivali – Napoli, Gattuso: “Ci siamo fatti infinocchiare, abbiamo regalato 3 gol. Penso che…”

Non può che essere amareggiato, Gennaro Gattuso, dopo la sconfitta maturata al San Paolo contro l’Inter. L’allenatore del Napoli, intervenuto a Sky Sport, ha analizzato quanto accaduto contro i nerazzurri:

“Non ci siamo fatti mancare nulla. Oggi penso sia stata la miglior partita della mia gestione. Non è un caso che qui al San Paolo non vinciamo da ottobre e che commettiamo tanti errori. Dobbiamo capire cosa vogliamo fare, ma la squadra ha voglia di giocare a calcio. Non bisogna guardare la classifica e non demoralizzarci. Di Lorenzo? Al di là della scivolata ha fatto una grande partita. Se vogliamo partire dal basso dobbiamo essere più puliti. Dobbiamo giocare da squadra. Anche oggi ci siamo fatti infinocchiare 4-5 volte. A livello di movimenti potevamo scivolare meglio, è un aspetto su cui migliorare. Fabian Ruiz ha tanta qualità, ma fa fatica a coprire campo. I tre gol ce li siamo fatti da soli, in questo momento non è facile giocare a Napoli. Nei giocatori c’è preoccupazione. Tanti di loro hanno sempre giocato per lo Scudetto, non è un caso tutto quello che stiamo sbagliando. Con la qualità che abbiamo, dobbiamo metterci qualcosa in più. Tante volte non annusiamo il pericolo“.

(Fonte: Sky Sport)