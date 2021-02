Napoli, Gattuso: “Complimenti alla mia squadra, paghiamo gli errori a caro prezzo. Osimhen…”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha analizzato la sconfitta della squadra partenopea al ‘Ferraris’ di Marassi contro il Genoa al termine del match in collegamento con DAZN: “Oggi c’è poco da dire, è la stessa partita con lo Spezia. Gli errori ci sono e li stiamo pagando a caro prezzo. Ci stiamo allenando poco, non c’è tempo, si gioca sempre. Oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, soltanto che abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti due gol da soli. C’è tanto rammarico, quest’anno stiamo prendendo molti gol in fotocopia, e questo ci fa male”.

Sull’attacco: “Siamo entrati in area quattro o cinque volte. Non posso rimproverare nulla alla squadra, che ha fatto tutto quello che doveva fare. Ci siamo fatti del male da soli, Osimhen? Sta facendo di tutto per recuperare. È stato tre mesi fermo, è normale che non sia al cento percento. Un po’ di luce l’abbiamo vista in Coppa Italia, oggi gli abbiamo dato più minutaggio. Sappiamo le caratteristiche che ha, lui e Petagna sono giocatori diversi. Ma anche con Petagna abbiamo sviluppato bene oggi. Osimhen ci dà più profondità e più soluzioni”.

Gattuso spiega, infine, la sua preoccupazione: “I numeri non mentono, e non è la prima partita in cui costruiamo tanto, concediamo poco e perdiamo. C’è rammarico, ti deve bruciare, ma vai avanti. È però da tanto che si verifica questa situazione”.