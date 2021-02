Serie A, Pandev trascina il Genoa: doppietta dell’ex Inter nel 2-1 al Napoli. In gol Politano

Il Genoa stende il Napoli a Marassi grazie a una doppietta di Goran Pandev. Il grande ex trascina il ‘Grifone‘ nel successo al ‘Ferraris‘ di Marassi contro la formazione di Gennaro Gattuso, che subisce il secondo ko nelle ultime tre gare di campionato.

La squadra di Ballardini, che conquista il terzo successo e il quinto risultato utile di fila in campionato, porta a casa i tre punti grazie ai due gol del macedone ex Inter, realizzati nel primo tempo. Il Napoli ci prova nel finale dopo il gol di un altro ex nerazzurro, Matteo Politano, ma l’assalto finale non premia la squadra di Gattuso.

Il Napoli resta al 5° posto, a quota 37 punti in coabitazione con Lazio e Atalanta, mentre il Genoa supera in classifica Fiorentina e Benevento (una partita in meno) raggiungendo quota 24 punti.