Gattuso: “Il rinvio delle partite? Non è corretto, si deve giocare o fermarsi tutti. Bisogna…”

Al termine di Napoli-Torino, Gennaro Gattuso ha commentato così la decisione della Lega di rinviare le gare a porte chiuse, tra cui anche Juventus-Inter. “Non è corretto nonostante l’emergenza, si deve giocare o fermarsi tutti. Giocare fra due mesi è totalmente diverso. Meglio farlo sempre a portate aperte ma, se si decide di scendere in campo a porte chiuse, allora si gioca a porte chiuse. Bisogna ragionare con criterio“. L’allenatore ha poi parlato della prossima gara del suo Napoli che giovedì incontrerà l’Inter per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: “Ci giochiamo tanto così come a Barcellona. La priorità però è vincere tante partite in campionato“.

(Sky Sport)