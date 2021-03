Gavillucci: “Orsato? Non ha avuto paura di ammonire Pjanic, ma doveva parlare prima”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex arbitro Claudio Gavillucci è tornato sulle dichiarazioni rilasciate ieri a 90° Minuto da Orsato

ORSATO - "Secondo me ieri Orsato ha spiegato perfettamente ciò che noi arbitri abbiamo immaginato. Sappiamo che non sempre la vicinanza dà la prospettiva migliore per valutare i contatti, specialmente nei contrasti aerei. In quel caso l'ammonizione ci stava. Se questa spiegazione fosse arrivata il giorno dopo o la settimana successiva non si parlerebbe del tema con questa animosità".

PJANIC-RAFINHA - "Ci può essere un contrasto aereo normale con spinta energica, un fallo da giallo come nel caso di Pjanic in cui con il braccio e il ginocchio colpisce in maniera imprudente. Poi c'è l'espulsione quando si carica il colpo contro la schiena dell'avversario. Ci sono i tre step. Lui ha valutato l'intensità non nella maniera giusta. Ha avuto paura di ammonire Pjanic? Non è così ma se così fosse stato allora un arbitro dovrebbe appendere le scarpette al chiodo. Un arbitro non si può permettere di avere il timore di fischiare qualcosa. Non credo che sia questo il motivo però".