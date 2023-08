Le parole dell'ex AD del Milan: "È uno stadio che nonostante fosse bello e storico era in condizioni non eccellenti"

Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Business & Sport e ha parlato così dello stadio di San Siro: "È uno stadio che nonostante fosse bello e storico era in condizioni non eccellenti, con delle aree che per quanto pericolose erano e sono tutt’oggi chiuse al pubblico. Gli accessi per i disabili sono pochi e i bagni è meglio evitarli, specialmente se sei una donna".