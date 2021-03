Gds – Allegri quale futuro? “Accostato all’Inter quando Conte incespicava, ma ora…”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro del tecnico toscano, pronto al rientro, come detto da lui stesso ieri

"Voglio rientrare a giugno". Chiarissimo il messaggio di Massimiliano Allegri, ieri ospite a Sky Calcio Club, che non vuole più restare a guardare ed è pronto a tornare in pista. Ma quale sarà la prossima panchina dell'ex Juventus? La Gazzetta dello Sport scrive: "Il suo nome è stato accostato spesso all’Inter, nei momenti in cui Conte incespicava in Europa.