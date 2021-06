GdS – Conte e Paratici al Tottenham? Possibile già la prossima settimana

L'aggiornamento sulla pista inglese per il futuro dell'ormai ex tecnico nerazzurro

Antonio Conte potrebbe aver trovato già una nuova avventura in cui tuffarsi. L'ormai ex allenatore dell'Inter è in trattativa col Tottenham, che potrebbe accogliere anche un altro italiano. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Antonio Conte e Fabio Paratici stanno parlando con il Tottenham. Di più: ci sono buone possibilità di vedere uno dei due o entrambi con lo stemma degli Spurs sul petto, la prossima stagione o forse già la prossima settimana, perché in questo calcio che cambia tutto si fa in fretta, anche le presentazioni dei nuovi allenatori o dei nuovi dirigenti. Entrambi stanno trattando, forse valutando altre situazioni, ma la sensazione è che il ritorno della coppia dei primi anni del ciclo juventino sia più che possibile.