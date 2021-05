GdS – Inter, che numeri: Conte secondo nella storia del club. Se facesse filotto…

I numeri dell'Inter di Antonio Conte, che sale al secondo posto nella storia del club nerazzurro alla sua seconda stagione

L' Inter sale a quota 88, un risultato che proietta Antonio Conte al secondo posto nella storia del club nerazzurro nell'era della vittoria da tre punti: solo Roberto Mancini nel 2007 con 97 fece meglio in 113 anni di storia .

In questa stagione, la squadra di Conte può raggiungere quota 94. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c'è anche un altro record da segnare: "Per arrampicarsi lassù deve prima regolare la Juve allo Stadium nella partita meno banale dell’anno e poi l’Udinese all’ultima: se facesse filotto, avrebbe battuto nella stessa stagione ogni squadra sul cammino".