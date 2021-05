GdS – Inter insaziabile, può aprire un ciclo. Nuova stagione? Doppio vantaggio

L'analisi de' La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo per 3-1 dell'Inter di Antonio Conte sulla Roma a San Siro

L' Inter non sbaglia un colpo. La squadra di Conte , già Campione d'Italia aritmeticamente da 11 giorni, batte a San Siro anche la Roma di Fonseca ma che sarà di Mourinho . La Gazzetta dello Sport la definisce " insaziabile ".

Il quotidiano sottolinea: "Può aprire un ciclo, di sicuro dovrebbe cominciare la prossima stagione con un vantaggio tecnico e psicologico indiscutibile. [...] L’Inter gioca a memoria, titolari o riserve, Vecino o Eriksen, come succedeva all’Italia nel 2016 con Giaccherini e Sturaro invece di Barella e Verratti".

La Roma ci prova, nonostante la testa 'leggera': "Atteggiamento bello e coraggioso, ma senza aver fatto i conti con l’Inter che non aspettava altro di essere aggredita per dispiegare le sue armi a spazio aperto e colpire come le piace".