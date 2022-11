Gds – Cremonese, un colpo per reparto: piace Gagliardini. Radu torna all’Inter

La Cremonese non vuole lasciare nulla di intentato e farà tutto il possibile per provare a salvarsi. Ecco gli obiettivi di mercato di Ariedo Braida secondo La Gazzetta dello Sport: "La società ha intenzione di intervenire con almeno un innesto per ogni reparto. La priorità rimane quella di puntare su giocatori esperti, italiani o stranieri, che abbiano già alle spalle esperienze di Serie A. Per la difesa si guarda a Colley della Sampdoria. Il sogno sarebbe quello di riavere a Cremona Gaetano del Napoli.

Ma non mancano idee legate a Gagliardini o Filippo Ranocchia. A proposito di giovani c’è l’interesse per il classe 2000 e nazionale Under 21 Hans Colussi Caviglia, attualmente al Sud Tirol. La Cremonese si è mossa per Caputo della Sampdoria, Lasagna o Henry del Verona, Bonazzoli della Salernitana, l’uzbeko Shomurodov della Roma. «In questi giorni parleremo con molti giocatori - ha detto il diesse Giacchetta - per capire in che modo far combaciare al meglio i loro e i nostri interessi». Radu tornerà all’Inter, Vasquez pensa al Messico".