GdS – L’Inter si regge su Calhanoglu. Lautaro, che errori. De Vrij? Se è questo merita rinnovo

Non la migliore prestazione dell'Inter che frena al Marassi contro la Sampdoria. La squadra di Inzaghi non va oltre lo 0-0, male Lautaro che sbaglia almeno due occasioni. Il migliore è Calhanoglu. Queste le valutazioni de La Gazzetta dello Sport:

Calhanoglu 7 - Lunga vita alla sua visione di gioco e alla capacità di andare al tiro. L'Inter si regge su di lui: almeno 75 minuti su 90 di alto livello, con due conclusioni che non hanno portato al vantaggio per centimetri.

Lautaro 4,5 - Nel primo tempo liscia un pallone che in altre serate avrebbe trasformato in gol anche bendato. Nel finale fa pure peggio, non trovando il tempo del tiro. In mezzo, le cose migliori le fa lontano dalla porta. Poche anche quelle, per la verità.