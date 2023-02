Inzaghi a Inter TV: “Non abbiamo sottovalutato la partita, creato tantissimo. Si riparte…”

L'Inter raccoglie solo un pareggio in trasferta contro la Sampdoria. Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei nerazzurri con queste parole: "Cosa è mancato? Il gol soprattutto nel primo tempo, che abbiamo giocato bene. Non abbiamo sottovalutato la partita, abbiamo creato tanto, è mancata la finalizzazione. Alla fine abbiamo creato tantissimo. Normale ci sia delusione, come è giusto che sia".