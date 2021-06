Mercato, Gds: “Florenzi in Italia piace a Juve e Inter. Ma la pista Psg…”

Il punto sul futuro dell'esterno romano, che ad oggi il Paris Saint-Germain non ha riscattato per 9 milioni di euro

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino italiano tornerà infatti a Roma dopo l'Europeo ma dovrebbe essere, di nuovo, di passaggio. Spiega infatti in merito La Gazzetta dello Sport: "La pista Psg non si è ancora definitivamente chiusa - per quanto i francesi non abbiano esercitato il diritto di riscatto a 9 milioni - in Italia piace all’Inter e alla Juventus e anche dall’Inghilterra arriva qualche interesse. Florenzi non faticherà a trovare squadra".