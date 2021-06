Mercato, l’Inter abbandona una pista: “Ci hanno pensato, salvo fare retromarcia”

Secondo Il Giorno, il club nerazzurro ha abbandonato una pista sulla fascia destra

E' ormai chiaro a tutti come sia Achraf Hakimi l'indiziato numero uno a lasciare l'Inter per permettere alle casse del club di respirare. Sono diverse le piste che la società sta vagliando per eventualmente rimpiazzare l'esterno marocchino, nonostante sia molto difficile. E c'è un nome, scrive Il Giorno, che Marotta e Ausilio hanno depennato dalla lista: "Florenzi è ancora in bilico: pare non gradisca tornare alla Roma, però il Psg non lo vuole riscattare. L'Inter ci ha pensato salvo fare retromarcia", si legge.