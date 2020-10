GdS – Il Real Madrid non trasmette sicurezza: Zidane spera in Hazard. E scatta la curiosità per…

Da una parte getta acqua sul fuoco dopo il caso Benzema-Mendy-Vinicius, dall’altra si concentra sulla gara di Liga di oggi contro l’Huesca e rimanda ogni discorso sulla doppia sfida cruciale in Champions League contro l’Inter, con la prima in programma martedì a Valdebebas.

Il tecnico del Real Madrid ha confessato in conferenza stampa di aver vissuto la stessa situazione: “E in Spagna è scattata la curiosità: quale può essere il compagno di squadra di Zidane che dice a un altro di non passargli la palla perché sembra che Zizou giochi con gli altri? Difficile rispondere, e anche solo pensare a una cosa del genere. Magari per gelosia, ma per questioni tecniche no, non può essere” racconta La Gazzetta dello Sport. Intanto Zidane ha provato a spegnere le polemiche con tranquillità e sorrisi.

Il Real ha ritrovato Eden Hazard contro il Borussia Monchengladbach. 21 minuti, i primi della stagione, e tante sensazioni positive in vista dei prossimi impegni. Il tecnico non si sbottona sul belga in conferenza stampa ma punta sul suo ritorno: “Si allena con noi, sta bene, ha buone sensazioni. Abbiamo tante partite, vedremo quando, quanto e come utilizzarlo“.

“A Valdebebas si vive alla giornata e il Madrid non trasmette grande sicurezza“. Zidane non ha voluto parlato di turnover e dice di pensare solo all’Huesca e non all’Inter. Intanto è arrivata la prima convocazione stagionale di Mariano Diaz, operato alle tonsille il 16 settembre, mentre sono sempre fuori Carvajal, Odriozola, Nacho e Odegaard.