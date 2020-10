Real Madrid, Zidane: “Non pensiamo all’Inter: la nostra finale è contro l’Huesca”

Alla vigilia della sfida di Liga contro l’Huesca, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa anche della gara contro l’Inter: “Si tratta di un avversario pericoloso. Non ci sono squadre piccole in Spagna. In campo dobbiamo dare tutto perché abbiamo davanti una squadra forte e competitiva. Questo rende questo campionato spettacolare. È una finale e noi lo abbiamo capito. Sono tre punti molto importanti e proveremo a conquistarli. La finale che giocheremo e quella di domani. Non dobbiamo pensare alla partita di martedì (contro l’Inter, ndr). Dobbiamo concentrarci giorno dopo giorno su quello che facciamo oggi o domani. I giocatori lo sanno“.