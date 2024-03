L'innesto, come detto, potrebbe essere quello di Albert Gudmundsson. Ma per fargli spazio servirà inevitabilmente ragionare anche sulle uscite. Perché l'Inter ha già sistemato anche la questione Taremi, anche lui in arrivo per dar manforte al reparto avanzato nerazzurro. Scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina:

"Marotta e Ausilio devono anche sfoltire l’organico in avanti. Detto che l’indirizzo è quello di avere 5 punte la prossima stagione, per Sanchez si allontana l’ipotesi di un rinnovo e andrà trovata una sistemazione a Correa, che il Marsiglia non riscatterà. Arnautovic, poi, merita un discorso a parte: non ha convinto anche per guai fisici, il suo futuro non è di semplice lettura".