GdS – Inter, battibecco Conte-Lautaro: “Legame tra i due da sempre simbiotico”

La Gazzetta dello Sport si concentra sull'episodio accaduto nel secondo tempo di Inter-Roma con il battibecco Lautaro-Conte

Antonio Conte non conosce pause sul terreno di gioco. L'allenatore dell'Inter è maniacale, dalle giocate al comportamento. E ieri sera, in occasione della sfida contro la Roma, non è passato inosservato il botta e risposta con Lautaro Martinez.