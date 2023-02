GdS – Inter, chi col Porto con Lautaro? I numeri delle ultime tre gare…

Il focus della Gazzetta dello Sport a proposito del ballottaggio tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko per una maglia al fianco di Lautaro in Champions League

Tra le scelte che dovrà fare Simone Inzaghi per Inter-Porto di mercoledì sera c'è anche il nome di chi dovrà affiancare Lautaro Martinez in attacco.

A tal proposito, sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Inzaghi dovrà gestire l’abbondanza che avrà da qui in avanti in mezzo al campo e fare la scelta giusta in attacco quando dovrà decidere chi affiancare a Lautaro Martinez, punto fermo visti i numeri in questo suo inizio di 2023 (8 centri in 11 match). Nelle ultime tre gare di campionato, contro Milan, Sampdoria e Udinese, i nerazzurri hanno tirato verso la porta avversaria 59 volte (media di quasi 20 conclusioni a incontro), ma hanno “spremuto” appena 4 reti. Difficile pensare che il Porto sia altrettanto generoso a livello di occasioni concesse. Chi tra Dzeko e Lukaku affiancherà il Toro, dovrà essere più spietato".