Inter, camminerai e cadrai, ti alzerai: sempre a modo tuo

Il pieno sostegno dei tifosi dell' Inter è sempre un vero e proprio atto d'amore, ma in un certo senso anche di fede. Perfino nei momenti più assurdi, quelli che farebbero vacillare chiunque altro: non quando perdi (magari da sfavorito), ma quando ti complichi perennemente la vita contro ogni pronostico, viaggiando sul filo del rasoio anche nelle gare più indirizzate. Una specialità della casa. E' l'altra faccia della medaglia di un DNA che certe volte regala anche soddisfazioni fuori dal comune. La dura vita di chi ha sposato una causa e... sola non la lascia mai. Ma con le dita perennemente incrociate, perché guai a dare qualcosa per scontato.

A modo loro

Alla fine hanno lasciato tutti lo stadio con un sorriso convinto, ma la serata era iniziata con ben altre premesse. Il broncio dei più di 70 mila presenti non era per il freddo del Meazza, bensì per scelte di formazione che il pubblico non ha condiviso fin dalle prime indiscrezioni emerse nel pomeriggio. Senza sottovalutare l'impegno col Porto, in molti si aspettavano un undici diverso e ancora una volta una gestione dei cambi differente. Inzaghi però stavolta ha avuto ragione, nonostante tutto. E' caduto a Genova, così come altre volte finora, senza scostarsi minimamente dalle sue idee e dai suoi dogmi; si è rialzato con lo stesso spartito. Piaccia o no, non intende percorrere altre vie per provare ad acciuffare il successo. Come la sua Inter, d'altronde. A modo loro. L’adagio di Liga è la sintesi perfetta.