GdS – Inter, Conte affascinato dall’idea di allungare il progetto: obiettivo 2° stella

Cresce l'attesa per l'incontro tra il presidente dell'Inter Steven Zhang e l'allenatore Antonio Conte per parlare del futuro

Come spiega La Gazzetta dello Sport, la proprietà dovrà garantire di non andare più incontro a problemi finanziari come quelli vissuti in questa stagione e soprattutto una squadra ad alto livello di competitività. "Conte è affascinato dall’idea di allungare il progetto Inter, oltre il contratto che pure lo lega al club con un ingaggio da 13 milioni netti a stagione: inseguire lo scudetto della seconda stella è un obiettivo, continuare a lavorare con un gruppo che lo ha stregato, sul piano dell’impegno, non è da mettere in secondo piano".