Inter-Udinese, Conte recupera Vidal. Ancora in dubbio Sanchez

Il tecnico dell'Inter potrà contare anche sul centrocampista cileno per l'ultima gara di campionato in programma domenica

"In vista dell'Udinese, ultimo turno di campionato, Antonio Conte recupera Arturo Vidal. Il cileno si è allenato in gruppo questa mattina, compresa anche la partitella con i compagni. Diverso il discorso invece per Alexis Sanchez che ha lavorato in gruppo solo parzialmente prima di svolgere esercizi personalizzati sul campo. Nicolò Barella e Alekdandar Kolarov, infine, hanno svolto terapie", spiega Gazzetta.it.