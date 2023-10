GdS – Inter, da Lautaro ritmo folle in zona gol: a quanto arriva se continua così?

Ora che ha migliorato anche il rendimento in zona gol è diventato un attaccante di primissimo livello. I numeri di Lautaro Martinez fotografano lo status dell'argentino, come spiega anche la Gazzetta dello Sport. Questo il focus: "Gli 11 centri del Toro in 9 partite di sola A sono già un annuncio di grandezza. Se continuasse a questo ritmo folle, alla fine della giornata numero 38 avrebbe segnato 46 volte. Se si aggiungessero pure reti sparse nelle Coppe (una è già arrivata in due gare di Champions), si potrebbe immaginare di volare perfino più in alto, nell’Iperuranio".

Di certo non sarà facile mantenere certi ritmi: "Va da sé che la cosa sia altamente improbabile e non solo per una difficoltà oggettiva. Anche perché l’argentino ha sempre avuto dei piccoli momenti di buio, dei periodi no in cui la porta di colpo si è ristretta: è successo anche in questo inizio trionfante visto che per tre giornate di fila (Milan-Empoli-Sassuolo) il Toro non ha incornato nessuno. Quando però è tornato a segnare, quasi un mese dopo l’ultima volta, l’argentino ne ha fatti quattro in 27’ a Salerno: esagerato e ingordo pur di stare in media".